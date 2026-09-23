Erzurum'dan dünya sahnesine: Atatürk Üniversitesi araştırma üniversitelerinde devler ligine yükseldi

rektor ve kampüs topluluğu başarıyı birlikte kutladı:

Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan Araştırma Üniversiteleri 2026 Yılı Performans Sıralamasında üç basamak birden yükselerek 13. sıraya yerleşti. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen kutlamada rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının 70 yıla yaklaşan emek, inanç ve kararlılığın ürünü olduğunu vurguladı. Ankara’da düzenlenen değerlendirme toplantısında sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıklamıştı.

istikrar ve niteliğe odaklanan yükseliş:

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi’nin 2023 ve 2024 yıllarında 23 araştırma üniversitesi arasında 17. sırada bulunduğunu; 2025’te bir basamak yükselerek 16. sıraya çıktığını, 2026’da ise üç basamak daha tırmanarak 13. sıraya ulaştığını hatırlattı. Bu yükselişin tesadüf olmadığını, sistematik bir planlama ve araştırma odaklı çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Öne çıkan verilerden biri Clarivate InCites platformundan alınan ve 13 Temmuz 2026 tarihli veriler: 2025 yılında yayımlanan ve dünya genelinde en yüksek atıf alan yayınların yüzde onluk diliminde yer alan 231 bilimsel yayınımızla Türkiye’de birinci konumundayız. Bu başarı, üniversitenin nicelikten niteliğe doğru kaydığını ve küresel bilim camiasında referans alınan çalışmalar ürettiğini gösteriyor.

akreditasyon, sürdürülebilirlik ve uluslararası görünürlük:

Atatürk Üniversitesi, kurumsal kalite güvencesi alanında da önemli adımlar attı; Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından üniversiteye beş yıllık tam akreditasyon verildi. Öğretim programlarında ise 92 programla akreditasyonda Türkiye birinciliği ve 75 programla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logolu diploma sayısında birincilik bilgileri paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yayımlanan THE Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarına göre üniversite, 3 alanda dünyanın ilk 10 üniversitesi arasında, ayrıca 9 alanda Türkiye birincisi oldu. Times Higher Education verilerine göre ise Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında Türkiye’nin 5. üniversitesi konumunda yer alıyor.

altyapı yatırımları ve teknoloji hamleleri:

Rektör Hacımüftüoğlu, bilimsel başarının altyapı yatırımlarıyla desteklendiğini belirtti. Refraktif Cerrahi Merkezinde Türkiye’de bir ilk olarak SMILE Pro ve ALCON WaveLight EX500 Excimer Lazer sistemlerinin aynı çatı altında hizmete sunulduğunu; bunun bölgesel sağlık hizmetlerine ileri teknoloji taşıdığını aktardı. Kampüste yapımı tamamlanmak üzere olan Milli Teknoloji Atölyeleri binasının, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız MTA binası olacağı kaydedildi.

Stratejik bir gelişme olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın konumlu İlaç Hammadde Üretim Merkezi’nin İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesine devrinin başladığı belirtildi. Rektör, bu devirle üniversitenin yerli ilaç hammaddesi geliştirme ve üretiminde öncü rol üstleneceğini vurguladı.

başarıda emeği geçen herkese teşekkür:

Hacımüftüoğlu, başarının laboratuvarda geç saatlerce çalışan araştırma görevlisinden, makale revizyonlarını sabırla tamamlayan öğretim üyelerine; idari süreçleri titizlikle yürüten personele ve üniversiteye güvenen öğrencilere kadar geniş bir emek ağı sonucu ortaya çıktığını ifade etti. 'Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek' sloganını bir kimlik ve alışkanlık olarak tanımlayan rektör, bugünkü başarının bir varış noktası değil, daha büyük hedeflere götürecek bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Rektörün vurguladığı üzere bu sonuçlar, Atatürk Üniversitesi’nin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte kalıcı bir yükseliş trendine girdiğinin ve gelecekte daha yüksek hedeflere odaklandığının en somut kanıtı olarak sunuldu. Üniversite yönetimi, akademisyenler, idari kadro ve öğrencilerle birlikte elde edilen bu başarının sorumluluğunun bilinciyle ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ "ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ" SIRALAMASINDA DEVLER LİGİNDE