Sinop’ta denetimli serbestlikte ebeveynlik farkındalığı artırılıyor

sinop’ta denetimli serbestlik kapsamında ebeveynlik eğitimi düzenlendi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetiminde bulunan 3. grup bireylere yönelik bir eğitim gerçekleştirildi. Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen çalışma açık seminer formatında yapıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde 'Çocuk Yetiştirme Tutumları' başlığı altında çocukların gelişim süreçlerinde ebeveyn tutumlarının önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri ve çocukların duygusal ile temel ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması konuları ele alındı. Programı Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün sundu ve katılımcılara uygulamaya yönelik bilgi ve öneriler paylaşıldı.

amaç ve sürdürülen çalışmalar:

Etkinlik, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi ve aile içinde sağlıklı iletişim ile çocukların gereksinimlerinin daha etkin karşılanmasını sağlamayı hedefledi. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmalarının sürdüğünü ve ebeveynlik farkındalığının artırılmasına devam edileceğini bildirdi.

SİNOP’TA DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA BULUNAN BİREYLERE YÖNELİK "ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI" KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.