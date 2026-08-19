Erzurumspor'un orta sahasına Portekiz dokunuşu: Miguel Cardoso iki yıllık sözleşmede

Erzurumspor resmi imzayı açıkladı:

Erzurumspor FK, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Başkan Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen 32 yaşındaki Cardoso, görüşmenin ardından mavi-beyazlı renklere bağlayan kontrata imza attı.

geçmişi ve istatistikleri:

Cardoso kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov ve Belenenses formalarını giydi; son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’da görev yaptı. Kayserispor formasıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 166 maçta 27 gol ve 29 asist kaydetti.

kulüp açıklaması ve süreç:

Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Miguel Cardoso’yla resmî sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun!" ifadelerine yer verildi. İmzanın ardından Erzurumspor kadrosuna yeni bir isim daha eklendi.

ERZURUMSPOR FK, PORTEKİZLİ ORTA SAHA OYUNCUSU MİGUEL CARDOSO İLE 2 YILLIK RESMÎ SÖZLEŞME İMZALADI.