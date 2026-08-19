Dolar 47,9427 -0,01%
Euro 56,0636 +0,12%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.036,76 +0,44%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,90 +0,31%
--°

Erzurumspor'un orta sahasına Portekiz dokunuşu: Miguel Cardoso iki yıllık sözleşmede

Erzurumspor, Portekizli orta saha Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; 32 yaşındaki oyuncu başkan Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde kontrata imza attı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:10

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 20:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor'un orta sahasına Portekiz dokunuşu: Miguel Cardoso iki yıllık sözleşmede

Erzurumspor resmi imzayı açıkladı:

Erzurumspor FK, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Başkan Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen 32 yaşındaki Cardoso, görüşmenin ardından mavi-beyazlı renklere bağlayan kontrata imza attı.

geçmişi ve istatistikleri:

Cardoso kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov ve Belenenses formalarını giydi; son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’da görev yaptı. Kayserispor formasıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 166 maçta 27 gol ve 29 asist kaydetti.

kulüp açıklaması ve süreç:

Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Miguel Cardoso’yla resmî sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun!" ifadelerine yer verildi. İmzanın ardından Erzurumspor kadrosuna yeni bir isim daha eklendi.

ERZURUMSPOR FK, PORTEKİZLİ ORTA SAHA OYUNCUSU MİGUEL CARDOSO İLE 2 YILLIK RESMÎ SÖZLEŞME...

ERZURUMSPOR FK, PORTEKİZLİ ORTA SAHA OYUNCUSU MİGUEL CARDOSO İLE 2 YILLIK RESMÎ SÖZLEŞME İMZALADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi