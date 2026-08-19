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Kocaelispor genç transferlerle kadro derinliğini artırıyor

Kocaelispor, Porto'dan Gonçalo Santos Sousa'yı kiralık aldı; Nottingham Forest'tan Jonathan Panzo'yu 1+1 sözleşmeyle transfer etti, yarın forvet geliyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor genç transferlerle kadro derinliğini artırıyor

Kocaelispor transfer çalışmasını sürdürüyor

Süper Lig'e deplasmanda alınan mağlubiyetle başlayan süreçte Kocaelispor yönetimi transferi hızlandırdı. Kulüp başkanı Recep Durul’un 10 gün içinde dört transfer açıklayacakları yönündeki beyanatının ardından bugün iki yeni isim resmi olarak açıklandı.

Transferlerin hedefi ve mali strateji:

Yeşil-siyahlı ekip, maliyeti kontrol altında tutup uzun vadeli katkı sağlayabilecek genç oyunculara yöneliyor. Bu yaklaşım doğrultusunda takım, Porto B ekibinden 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gonçalo Santos Sousa’yı kiralık olarak kadroya dahil etti. Savunmaya ise İngiltere kulüplerinden transfer edilen 25 yaşındaki Jonathan Panzo getirildi; Panzo ile 1+1 yıllık bir anlaşma yapıldı. Kulüp yetkilileri, yarın bir forvet oyuncusunun kente geleceğini de bildirdi.

Gonçalo Santos Sousa'nun profili:

1.86 boyundaki Portekizli oyuncu Gonçalo Santos Sousa, 10 yaşında Porto altyapısına katıldı ve erken yaşta profesyonel sözleşme imzaladı. Genç kanat oyuncusu, özellikle çift yönlü oyun özellikleriyle dikkat çekiyor. Geçen sezon Porto B formasıyla 30 maçta görev aldı ve takıma 6 gol, 5 asistlik katkı sundu. Ayrıca Porto A takım kadrosuna yükselerek UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta yer aldı. Milli takımlarda U-16 seviyesinden itibaren forma giyen Sousa, 2026-2027 sezonunda Kocaelispor’un hücum seçeneklerine esneklik katacak.

Jonathan Panzo'nun kariyer rotası:

Aslen Fildişi Sahilli bir futbolcu olan Jonathan Panzo, temel olarak sol stoper mevkisinde oynuyor; gerektiğinde sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Chelsea altyapısında yetişen Panzo, kariyerinde Fransa, Belçika, Portekiz ve İngiltere kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde sırasıyla Monaco, Dijon, Cercle Brugge, Rio Ave, Nottingham Forest, Coventry City, Cardiff City ve Birmingham gibi takımlar bulunuyor. Kocaelispor savunmasına genç ve dinamik bir alternatif kazandırmış oldu.

Yönetimin belirttiği hedef doğrultusunda yapılan bu transferler, hem kadro derinliğini artırmayı hem de bütçe dengesini korumayı amaçlıyor. Teknik ekip, yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecini hızlandırmak için kısa vadeli programlar planlıyor. Taraftarlar gelecek günlerde açıklanması beklenen diğer transferlerle birlikte takımın yer aldığı mücadelede daha rekabetçi bir görüntü sergilemesini umut ediyor.

KOCAELİSPOR, PORTO’DAN 20 YAŞINDAKİ KANAT OYUNCUSU GONÇALO SOUSA’YI KİRALIK OLARAK KADROSUNA...

KOCAELİSPOR, PORTO’DAN 20 YAŞINDAKİ KANAT OYUNCUSU GONÇALO SOUSA’YI KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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