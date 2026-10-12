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Trabzonspor rotasını KuPS Kuopio'ya çevirdi

Trabzonspor, Thomas Reis'le KuPS Kuopio deplasmanına hazırlanıyor; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ısınma, rondo ve dar alanda çalışmalar yapıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor rotasını KuPS Kuopio'ya çevirdi

Trabzonspor rotasını KuPS Kuopio'ya çevirdi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda karşılaşacağı KuPS Kuopio maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik ekip liderliğinde kamp döneminin ilk resmi karşılaşmasına odaklandı.

Antrenmanda neler yapıldı:

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından ekip, top hakimiyetini artırmaya yönelik rondo çalışmaları ve maç temposuna yakın dar alanda oyun uygulamaları üzerinde yoğunlaştı.

Hedef ve program:

Çalışmaları Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdüren bordo-mavililer, deplasmandan istenen sonuçla ayrılarak UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

BORDO-MAVİLİLER, UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NDE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KUPS KUOPİO MAÇININ...

BORDO-MAVİLİLER, UEFA KONFERANS LİGİ'NDE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KUPS KUOPİO MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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