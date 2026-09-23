Eş-Şara: golan suriye egemenliğinin ayrılmaz parçası olarak kalacak

Eş-Şara'nın BM kürsüsündeki mesajı:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu’nda ikinci kez kürsüye çıkarak ülkesindeki gelişmeler, yeniden inşa süreçleri ve bölgesel güvenlik konularında kapsamlı bir değerlendirme sundu. Konuşmasında hem iç politika hem de dış ilişkiler açısından izlenecek öncelikleri sıralayan eş-Şara, Suriye yönetiminin kontrolü sağlamaya ve devlet kurumlarını yeniden inşa etmeye devam ettiğini vurguladı.

Golan'ın statüsü ve İsrail'e yönelik eleştiriler:

Eş-Şara, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri konusunda net bir duruş sergiledi ve 'Golan Suriye toprağıdır' ifadesini öne çıkardı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi kararları bağlamında ilhak girişimlerinin geçersiz olduğunu belirtti. Konuşmasında, Suriye topraklarına yönelik ihlalleri de eleştirerek İsrail'in 500'e yakın hava ve topçu saldırısını ve bin 200'den fazla karadan sızma girişimini kınadı. Bu açıklamalarla birlikte eş-Şara, 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na bağlılıklarını sürdürdüklerini yineledi.

Yeniden inşa, üretim ve toplumsal dönüşüm:

Rejimin ülke çapında devlet kurumlarını yeniden canlandırdığına dikkat çeken eş-Şara, istihbarat ve güvenlik odaklı operasyonlarla uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapan 90 şebekenin çökertildiğini söyledi. Başkent Şam'ın yaklaşık 60 diplomatik misyonun merkezi haline geldiğini aktaran lider, ekonomik toparlanma ve üretimdeki ilerlemelere de vurgu yaptı.

Eş-Şara, üretim cephesinde çarkların yeniden döndüğünü belirterek 3 binden fazla yeni üretim hattında faaliyetlerin yeniden başladığını ifade etti. Tarımsal üretimde kendi kendine yeterlilik hedefinden bahseden başkan, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 2 milyon konutluk gayrimenkul projesini hayata geçirme hedeflerini paylaştı.

'Kampsız Suriye' ve geri dönüş süreçleri:

Mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin dönüşüne ilişkin olarak başlatılan 'Kampsız Suriye' girişimini duyuran eş-Şara, 3,5 milyondan fazla sığınmacı ve yerinden edilmiş kişinin onurlu ve gönüllü biçimde geri döndüğünü söyledi. Geçiş dönemi adalet süreçlerinin başlatıldığını, yüzlerce okulun onarıldığını ve üniversitelerin yeniden açıldığını belirtti.

Kapanışta eş-Şara, geçen yıl ilan ettikleri geri dönüş iradesinin ardından bugün somut kalkınma ve istikrar göstergeleri sunduklarını savunarak, Suriye'yi 'istikrara öncülük eden, refah üreten ve geleceğe kapılarını açan küresel bir aktör' olarak tanımladı.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, BM 81'NCİ GENEL KURULU'NDA KONUŞTU