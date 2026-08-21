Eş zamanlı operasyon: 20 ilde 580 kilogram uyuşturucu ve milyonlarca kenevir kökü imha edildi

Eş zamanlı 20 il operasyonunun ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı, jandarma birimlerinin koordineli çalışmasıyla 20 ilde düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ve yasa dışı ekim alanı ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyonun kapsamı ve katılan birimler:

Çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı analiz ve takip timleri ile birlikte toplam 660 narkotik ve asayiş ekibi ve 3 bin 960 personel katıldı. Eş zamanlı girişimler, belirlenen şüphelilere yönelik teknik takip ve saha tespitleri sonrası gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler ve yasal süreç:

Operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 62 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 6 milyon 747 bin kök kenevir ve skunk bitkisi tespit edilerek imha edildi. Operasyonlarda yakalanan 60 şüpheliden 41 kişi tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma bulgularına göre şüpheliler, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürütüyor ve satışları sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyordu.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, güvenlik güçlerinin sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

20 İLDE UYUŞTURUCU MADDE SATICILARI VE YASA DIŞI KENEVİR EKİMİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ