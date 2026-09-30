Esence’de yeniden planlama: altyapı çalışmaları hızlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, il genelinde etkili yağışın ardından sel ve su baskını yaşanan Mudanya’nın Esence Mahallesinde saha incelemelerinde bulundu. Biba, vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini ve bölgenin geleceğine ilişkin planlama adımlarının hızlandırılacağını belirtti.

belediyenin ani müdahalesi ve saha çalışmaları:

Büyükşehir Belediyesi, üç gündür süren yağışlar sonrasında Esence (Eşkel) için alarm durumuna geçti. Afet Koordinasyon Merkezi AKOM organizasyonuyla BUSKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj AŞ ekipleri bölgede su tahliyesi, temizlik ve kanal açma çalışmaları yürütüyor. Bölgedeki olumsuz etkilerin görüldüğü 29 Eylülden bu yana 300’ü aşkın personel ile 60’ın üzerinde iş makinesi ve araç görev yapıyor.

hasar tespiti ve koordine yürütülen işler:

Bursa İtfaiyesi ekipleri mahallede hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor ve tüm müdahale süreci AKOM tarafından takip ediliyor. Başkan Vekili Biba, saha ekiplerinden son duruma ilişkin detaylı bilgi aldı, çalışmaların önceliğinin yaşamı normale döndürmek ve acil ihtiyaçları karşılamak olduğunu vurguladı.

uzun vadeli planlama hedefleri:

Biba, Esence Mahallesi’nde son 40 yıl içinde benzeri görülmemiş bir durumla karşılaşıldığını söyleyerek bölgenin mevcutta imar planı bulunmaması nedeniyle altyapı eksiklerinin öne çıktığını ifade etti. Başkan Vekili, reaktif yaklaşımdan vazgeçilerek "proaktif" döneme geçilmesi gerektiğini; bu çerçevede imar planı, altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla hayata geçirileceğini aktardı.

Vatandaşların planlı ve altyapısı tamamlanmış bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Biba, benzer afetlerin etkilerini azaltmak için hem kısa vadeli onarım hem de uzun vadeli planlama adımlarının birlikte yürütüleceğini söyledi. Büyükşehir ekiplerinin bölgedeki temizlik, su tahliyesi ve altyapı düzenlemelerini önceliklendirdiği kaydedildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN SEL VE SU BASKINI YAŞANAN MUDANYA’NIN ESENCE MAHALLESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU. VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLİP YARALARIN SARILACAĞINI VURGULAYAN BAŞKAN VEKİLİ BİBA, İMAR PLANI BULUNMAYAN BÖLGEDE PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DA HIZ VERİLECEĞİNİ DUYURDU.