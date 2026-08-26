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Esenyayla yakınlarında sulama kanalı kaybı: 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Haliliye Esenyayla yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay boğularak yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyayla yakınlarında sulama kanalı kaybı: 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay yaşamını yitirdi

Olayın özeti:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Esenyayla Mahallesi yakınlarında, serinlemek için sulama kanalına giren bir genç boğularak hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitirenin 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay olduğu bildirildi.

arama ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yer aldı. Dalış çalışması yürüten ŞUAK ekipleri, Atay'ın cansız bedenini sulama kanalından çıkardı.

sonuç ve soruşturma:

Atay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi. Olayla ilgili resmî soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerine devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUK BOĞULDU

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUK BOĞULDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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