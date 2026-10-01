Esenyurt'ta sınıflarda deprem bilinci yaygınlaşıyor

Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekibi okullarda görev başında

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK) deprem bilinci eğitimlerine okullarda ara vermeden devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelindeki eğitim kurumlarını tek tek ziyaret eden ekipler, öğrencilere deprem anında neler yapılması gerektiğini hem anlattı hem de uygulamalı şekilde gösterdi.

eğitim içeriği ve tatbikatlar:

Ekipler, teorik eğitimde afet öncesinde ve sonrasında alınacak önlemler ile güvenli davranış kalıplarını paylaştı. Sunumların ardından düzenlenen tatbikatlarda öğrenciler, eğitimcilerin rehberliğinde deprem anındaki davranışları pratiğe döktü; böylece sözel bilgilerin uygulamaya nasıl yansıdığı pekiştirildi.

öğrenciler ve belediye açıklaması:

Katılımcı öğrenciler, eğitimler için Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise benzeri faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini ve ilçe genelinde deprem bilincinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını bildirdi.

ESAK tarafından okullarda yürütülen bu uygulamalı program, öğrencilerin afetlere karşı hazırlık düzeyini yükseltmeyi ve okul toplumunda güvenli davranış alışkanlıklarını yerleştirmeyi amaçlıyor.

Esenyurt Belediyesi deprem bilinci eğitimlerini okullara yayıyor