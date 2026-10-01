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Saç ekimi için doğru yaş nasıl belirlenir

Op. Dr. Mehmet Sezgin'e göre saç ekiminde yaş tek başına belirleyici değil; 17-18 yaş sonrası geniş aralıkta uygulanabilir, donör kalitesi önemli.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Saç ekimi için doğru yaş nasıl belirlenir

Uzman değerlendirmesi:

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin, saç ekiminde yaşın tek başına belirleyici olmadığını belirtiyor. Genel sağlık durumu uygun ve operasyon açısından engel oluşturabilecek bir sağlık problemi bulunmayan kişilerde saç ekiminin geniş bir yaş aralığında uygulanabildiğini vurguluyor.

Saç ekimi için yaş sınırı:

Sezgin’e göre operasyon için asgari sınırın 17-18 yaşını doldurmuş olmak olduğunu söylüyor. Ancak özellikle 20’li yaşların başında ekim yaptırmayı düşünenlerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor; erken dönemde ekim yapılan bölgenin çevresindeki doğal saçlar ilerleyen yıllarda dökülmeye devam edebileceği için ileride ikinci bir ekim seansına ihtiyaç doğabilir.

Saç dökülmesinin nedeni ve donör bölge değerlendirmesi:

Op. Dr. Mehmet Sezgin, kadın ve erkeklerde saç dökülmesinin farklı nedenlere bağlı gelişebildiğini belirtiyor. Kadınlarda tiroid hormonu eksikliği, doğum sonrası dönem ve demir eksikliği anemisi gibi faktörler öne çıkarken; erkeklerde hormonal ve genetik etkenlerin daha belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu nedenle saç ekimine karar verilmeden önce dökülmenin nedeninin ve tipinin saptanmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Saç ekimi öncesinde donör bölge ayrıntılı olarak inceleniyor. Sezgin, kök ve greft sayısının yanı sıra saç tellerinin kalitesinin de değerlendirildiğini; donör bölgedeki saç köklerinin güçlü, kaliteli ve kalın telli olmasının elde edilecek sonucu olumlu etkilediğini ifade ediyor. Bu nedenle her hasta için kişiye özel değerlendirme ve planlama gerektiğini vurguluyor.

ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI OP. DR. MEHMET...

ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI OP. DR. MEHMET SEZGİN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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