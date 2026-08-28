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Eskişehir bağlantılı uyuşturucu sevkiyatında bir kişi Pazaryeri'nde yakalandı

Eskişehir’den temin ettiği uyuşturucuyu Bilecik’in Pazaryeri ilçesine getirirken yakalanan Aziz T. hakkında jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir bağlantılı uyuşturucu sevkiyatında bir kişi Pazaryeri'nde yakalandı

Eskişehir bağlantılı uyuşturucu sevkiyatında bir kişi Pazaryeri'nde yakalandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda, Eskişehir’den temin ettiği uyuşturucuyu ilçe merkezine getirirken yakalanan şüpheliye yönelik işlemler sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aziz T. (43) idaresindeki 26 ZC 932 plakalı araç, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Ahmetler köyü mevkiinde durduruldu. Olay yerinde ve araçta yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

operasyon ve yakalama:

Jandarma ekipleri, şüphelinin il dışından gelerek ilçeye uyuşturucu getirdiği yönündeki istihbaratı değerlendirerek operasyon düzenledi. Yakalanan şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı; elde edilen bulgular tutanağa geçirildi ve şahıs sevk edildiği birime teslim edildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda, 10 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile daralı ağırlığı 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler delil olarak alındı ve analiz için gönderildi.

Şüpheli hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve işlemler Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DEN ALDIĞI UYUŞTURUCUYLA BİLECİK&#039;E GELİRKEN YAKALANDI

ESKİŞEHİR'DEN ALDIĞI UYUŞTURUCUYLA BİLECİK'E GELİRKEN YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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