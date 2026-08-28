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Yılanlı Kurdu yangını hızlı müdahale ile kontrol altına alındı

Muğla Menteşe'de Yılanlı Kurdu mevkisinde çıkan orman yangınına havadan 3 helikopter, 5 arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:36

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yılanlı Kurdu yangını hızlı müdahale ile kontrol altına alındı

Yılanlı Kurdu mevkisinde yangın kontrol altına alındı:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı Kurdu mevkisinde başlayan orman yangını, bölgeden gelen ihbarın ardından havadan ve karadan yürütülen müdahale ile kontrol altına alındı. Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim sonrası ekipler sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına havadan 3 helikopter ile müdahale edilirken, karadan 5 arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 araç ve 6 personel görev aldı. Ekiplerin koordineli çalışması yangının yayılmasını engelledi.

Söndürme çalışmasının seyrı:

Rüzgârın etkisiyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi gösterdi; buna rağmen havadan ve karadan yürütülen koordineli müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YILANLI KURDU MEVKİSİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YILANLI KURDU MEVKİSİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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