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Eskişehir çevre yolunda çarpışma: otomobillerden biri orta refüje çıktı, 1 yaralı

Eskişehir çevre yolunda dün gece iki otomobil çarpıştı; çarpışma sonucu bir araç orta refüje çıktı, yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir çevre yolunda çarpışma: otomobillerden biri orta refüje çıktı, 1 yaralı

Kaza yeri ve zaman:

Dün gece saatlerinde Eskişehir çevre yolu Bursa istikametinde iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıktı ve her iki araçta da önemli ölçüde hasar oluştu.

Müdahale ve yaralanma:

Otomobillerden birindeki yolcu konumunda bulunan 1 kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya yerde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta tedavi için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Trafik ve inceleme:

Kaza nedeniyle çevre yolunda bir süre trafik akışında aksamalar yaşandı. Polis ekipleri olay yerinde delil ve hasar tespiti yaparken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü. Yetkililer, kazanın nedeninin tespiti için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLU BURSA İSTİKAMETİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1...

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLU BURSA İSTİKAMETİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇLARDAN BİRİNİN ORTA REFÜJE ÇIKTIĞI KAZADA TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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