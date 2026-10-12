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Eskişehir'de atatürk bulvarı kavşağında çarpışma: bir araç yan yattı

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı kavşağında iki otomobil çarpıştı, darbeyle bir araç yan yatıp savruldu; yaralılar hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de atatürk bulvarı kavşağında çarpışma: bir araç yan yattı

Kaza ayrıntıları:

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kavşakta dün akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yan yattı.

Kaza yerinde müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Trafik ve inceleme:

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik zaman zaman aksadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KAZA

KAZA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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