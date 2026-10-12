Eskişehir'de atatürk bulvarı kavşağında çarpışma: bir araç yan yattı

Kaza ayrıntıları:
Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kavşakta dün akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yan yattı.
Kaza yerinde müdahale:
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Trafik ve inceleme:
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik zaman zaman aksadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
KAZA
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