Eskişehir'de gece yarısı çarpışma: alkollü sürücüye 25 bin lira ceza ve 6 ay ehliyetine el konuldu

kaza ayrıntıları:

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ruhi Kaymaz Caddesi ile Ozan Sokak kesişiminde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 34 NHU 300 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 34 PZB 137 plakalı SUV araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

çarpışmanın etkisi:

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede şans eseri yaralanma olmadığı belirlendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemeye başladı.

alkol testi ve idari işlem:

Polis tarafından yapılan alkol kontrolünde, sürücülerden C.B.'nin 1,62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye trafik idaresince 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YAPILAN KONTROLLERDE 1,62 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN ERKEK SÜRÜCÜ C.B.'YE 25 BİN TL CEZA KESİLEREK EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU.