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Esnaftan 7200 prim günü talebi: Bağ-Kur düzenlemesinde adalet çağrısı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Bağ-Kur’lular için 7200 prim günü talebini yineleyerek esnaf lehine adalet çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnaftan 7200 prim günü talebi: Bağ-Kur düzenlemesinde adalet çağrısı

Adıyaman esnafından emeklilikte eşitlik talebi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, yıllarca sahada çalışan esnafın emeklilik koşullarındaki farklılığa dikkat çekti. Duranay, Bağ-Kur kapsamındaki üyelerin emeklilikte karşılaştığı prim gün sayısı farkının giderilmesi gerektiğini belirterek, çözümün bir parçası olarak 7200 prim günü düzenlemesinin hayata geçirilmesini talep etti.

Esnaf ile çalışanlar arasındaki farklar:

Duranay, esnafın uzun süreler boyunca işinin başında kalarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağladığını vurguladı. Emeklilik şartlarındaki farklılıkların, esnafın beklentileri arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, mevcut uygulamanın adil bir gözden geçirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birliğin izleyeceği yol:

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak taleplerin takipçisi olacaklarını belirten Duranay, konuyu ilgili merciler nezdinde gündeme getirmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Duranay ayrıca, böyle bir düzenlemenin sosyal güvenlik sistemine olan güveni güçlendireceğini ve esnafın beklentisini karşılayacağını kaydetti. "Esnafımızın emeği değerlidir. Esnafımızın beklentisi karşılanmalıdır" sözleriyle 7200 prim günü talebinin önemine dikkat çekti.

ADIYAMAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI ZİYA DURANAY

ADIYAMAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI ZİYA DURANAY

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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