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Evde lezzet ve dayanıklılık: deneyimli turşucudan pratik püf noktaları

Eskişehirli turşucu Güray Atalay, sağlıklı turşu için ilk ekim sebze, iri kaya tuzu ve çeşme suyu yerine hafif kireçli kaynak suyu öneriyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evde lezzet ve dayanıklılık: deneyimli turşucudan pratik püf noktaları

Deneyimle sabitlenen kurallar

Eskişehir'de dededen toruna 30 yıldır turşuculuk yapan Güray Atalay, turşu mevsiminin açılmasıyla birlikte evde kurulan turşularda dikkat edilmesi gereken temel noktaları sıralıyor. Atalay'a göre kaliteli ve uzun ömürlü turşu, doğru malzeme seçimi ve basit fakat titiz bir uygulamayla elde ediliyor.

ilk ekim sebzelerin önemi:

Atalay, turşu için en uygun sebzelerin tarladan çıkan ilk ekim ürünleri olduğunu vurguluyor. Bu ürünleri doğrudan anlaşmalı çiftçilerden aldıklarını belirten Atalay, pazara düşen ikinci ekim sebzelerin turşuda yumuşamaya ve tazeliğin 15-20 gün içinde kaybolmasına yol açtığını söylüyor. Müşterilerden gelen 'turşu kuruyoruz, olmuyor, sebebi nedir' türündeki şikâyetlerin büyük kısmının kaynağının burada yattığını aktarıyor. Bu nedenle sebze alımında güvenilir tedarikçilere yönelmenin altını çiziyor.

sağlıklı turşu için malzeme ve yöntemler:

Evde turşu kurarken Atalay'ın öne çıkardığı birkaç temel kural var. İlk olarak, koruyucu kimyasal ve hazır turşu sularından kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylüyor; bu ürünlerin içinde fazla kimyasal bulunduğunu belirtiyor. En doğru yöntemin kişinin kendine ait bilinen tarifleri uygulaması olduğunu ifade ediyor.

Malzeme seçimi konusunda ise üç unsur öne çıkıyor: sebzenin taze olması, iri kaya tuzu kullanılması ve suyun niteliği. Atalay, turşuyu sert tutan unsurun iri kaya tuzu olduğunu ve turşunun kaya tuzu ile kurulması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca su olarak çeşme suyunu tavsiye etmiyor; bunun yerine yeraltı kaynaklarından gelen, biraz hafif kireçli suların tercih edilmesini öneriyor.

çeşitlilik ve talepler:

Atalay, müşterilerin geleneksel lezzetlerin yanı sıra farklı tatlara da yöneldiğini aktarıyor. En çok rağbet görenler arasında salatalık, lahana ve acı biber bulunurken, bu sezon ilgi görenler arasında ilk olarak gelen koçan mısır, ayrıca erik, bamya ve çağla turşuları yer alıyor. Atalay, en faydalı turşular olarak ise sarımsak ve pancar turşularını öne çıkarıyor.

Sonuç olarak Atalay, turşunun dayanıklı ve lezzetli olması için en başta doğru ve taze malzeme seçiminin, sonrasında ise tuz ve su kalitesine dikkat edilmesinin gerektiğini vurguluyor. Erken hasat edilen ürünlerle yapılan kurulumların daha başarılı olduğunu tekrar ediyor ve evde turşu yaparken basit ama sağlam kurallara uyulması gerektiğini söylüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE UZUN YILLARDIR TURŞUCULUK YAPAN GÜRAY ATALAY, TURŞU KURMA SEZONUNUN AÇILMASIYLA...

ESKİŞEHİR'DE UZUN YILLARDIR TURŞUCULUK YAPAN GÜRAY ATALAY, TURŞU KURMA SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE İNSANLARIN TURŞU KULLANIMINDA MALZEMELERİN NELER OLMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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