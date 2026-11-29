operasyon detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli M.M.B.ye ait ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu imalinde kullanılabileceği değerlendirilen maddelerin bulunduğu bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada toplam 4 kilo 130 gram farklı türlerde kimyasal madde, uyuşturucu emdirilmiş damıtma kağıdı, bir hassas terazi, laboratuvar malzemesi ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Bulunan malzemelerin niteliği, soruşturma dosyasında delil olarak kayda geçirildi.

adli süreç ve sonrası:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN HÜKÜMLÜ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLDİ