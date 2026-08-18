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Eydibaba'da mahalle yaşamını canlandıracak yeni park

Şehitkamil Belediyesi, Eydibaba Mahallesi'ne 4 bin metrekarelik çok amaçlı park kazandırdı; spor, yürüyüş, dinlenme ve peyzaj alanlarıyla mahalle yaşamı canlanacak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eydibaba'da mahalle yaşamını canlandıracak yeni park

mahalleye yeni yaşam alanı:

Şehitkamil Belediyesi, Eydibaba Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanı modern bir parka dönüştürdü. Park, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan hitap edecek şekilde spor, yürüyüş, dinlenme ve sosyal etkinlik alanlarını bir arada sunuyor.

spor ve rekreasyon alanları:

Projede özellikle çocuklar ve gençlerin talepleri doğrultusunda futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolu ve fitness alanı yer aldı. Oturma ve dinlenme bölümleri ile yapılan ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde planlandı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çalışmanın mahalle sakinlerinin yaşamına doğrudan dokunacak önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Biz Şehitkamil’i sadece yolları, binaları ve altyapısıyla değil; çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, büyüklerimizin yürüyüşünü yaptığı ve ailelerimizin birlikte vakit geçirdiği yaşam alanlarıyla büyütmek istiyoruz. Eydibaba Mahallemizde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı bu anlayışla yeniden şekillendirdik. Futbol ve basketbol sahalarımız, yürüyüş yolumuz, fitness alanımız, oturma alanlarımız ve peyzaj çalışmalarımızla mahallemize çok yönlü bir yaşam alanı kazandırdık" dedi.

Tamamlanan park, Eydibaba Mahallesi'ne hem fiziksel hareketlilik hem de sosyal etkileşim açısından yeni bir soluk getirecek; alanın çok yönlü kullanımı mahalle yaşamının ritmini güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞEHİTKAMİL’DEN EYDİBABA’YA YENİ PARK

ŞEHİTKAMİL’DEN EYDİBABA’YA YENİ PARK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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