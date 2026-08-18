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Ayvacık'ta 859 kişiye tapu sevinci

Ayvacık'ta Hazine taşınmazları satışındaki sorunların çözülmesiyle 859 kişi tapularına kavuştu; başvuru ve ödeme süreleri 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvacık'ta 859 kişiye tapu sevinci

Ayvacık'ta tapu teslimleri tamamlandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uzun süredir çözüm bekleyen mülkiyet sorunları sonuçlanarak 859 vatandaşın tapuları teslim edildi. Vatandaşlar, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

sorunların çözümü ve süreç:

İlçeye bağlı Çamalan, Çarşıköy, Döngelyatak, Esenyurt, Eynel ve Kapıkaya mahallelerinde bulunan Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin işlemler, 6292 sayılı Kanun kapsamında 2022'den bu yana sürüyordu. Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasındaki yazışma ve yürütülen çalışmalar sonucunda yaşanan sıkıntılar giderildi ve satış işlemleri tamamlanarak tapular hak sahiplerine verildi.

ziyaretler ve vatandaş memnuniyeti:

Tapuların teslim edilmesinin ardından Ayvacık Kaymakamı Mustafa Haktan Çepni, Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ile Milli Emlak Daire Başkanı Vekili Elif Özmaden vatandaşları ziyaret etti. Tapularını alanlar, yürütülen çalışmalar ve sürecin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, özellikle Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya şükranlarını bildirdi.

başvuru süreleri ve uzatma:

Öte yandan, 22 Mayıs 2026 tarihli ve 33261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7579 sayılı Kanun ile 2/B taşınmazları ve Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca 6292 sayılı Kanun kapsamında süresi içinde iade başvurusunda bulunmayanlar ile geçici 8'inci madde kapsamındakilerin başvuru süreleri de aynı tarihe kadar ötelendi.

Yetkililer, Hazine taşınmazlarını kullanan kişi ve tüzel kişilerin hak kaybı yaşamamaları için Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şefliklerine başvurmalarını tavsiye etti. Tapularına kavuşan vatandaşların duyduğu memnuniyet, sürecin hem hukuki hem de sosyal açıdan önemini gösterdi.

SAMSUN&#039;UN AYVACIK İLÇESİNDE, HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜME...

SAMSUN'UN AYVACIK İLÇESİNDE, HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASIYLA 859 VATANDAŞ TAPULARINA KAVUŞTU. YILLARDIR MÜLKİYET SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEYEN VATANDAŞLARIN TAPULARINI ALMASI BÜYÜK MUTLULUK OLUŞTURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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