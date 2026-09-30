Eyüpsultan'da bitmeyen kazı çalışmaları hayatı felç etti

İlçede kazı çalışmaları uzun süredir tamamlanamıyor:

Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yürütülen "Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı" kapsamında süren altyapı ve yol çalışmaları, bölge sakinleri ve sürücüler için günlerdir çileye dönüştü. Kazılan ve asfaltı sökülen yolların düzensiz bırakılması, günlük yaşamı felç ederken ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çalışmanın görünümü ve ulaşımda yaşanan zorluklar:

Havadan çekilen görüntülerde yolların köstebek yuvasına döndüğü, araçların çukurlarda sallana sallana ilerlediği net şekilde görülüyor. Bozuk zemin nedeniyle otomobillerin alt kısımları zemine sürtünüyor; sürücüler araçlarının zarar görmemesi için milimetrik hareket etmek zorunda kalıyor. Trafiğin kitlendiği noktalar ve yavaşlayan araçlar nedeniyle bazı güzergahta araçlar metrelerce yolda normalden çok daha uzun sürede ilerleyebiliyor.

Toplu taşıma ve yayaların mağduriyeti:

Çalışmalar aynı zamanda toplu taşıma seferlerini aksatıyor. Bölgedeki yoğun trafik nedeniyle vatandaşlar duraklarda saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor; otobüslerin bozuk ve çamurlu yollarda ilerlemede güçlük çekmesi, işe veya eve yetişmeye çalışanları zora sokuyor. Yayalar da toz, çamur ve düzensiz şantiye koşulları arasında yürümek zorunda kalıyor; bu durum hem konforu azaltıyor hem de güvenlik riskini yükseltiyor.

Yol kenarlarında yer alan levhalarda "Çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ibaresi bulunmasına rağmen, çalışmaların uzaması halkın tepkisini artırdı. Sürücüler ve mahalle sakinleri, trafikte kaybedilen saatler ve araçlarda oluşan hasarlar nedeniyle yetkililerden acele çözüm talep ediyor.

Bölgede yaşayan Aydın Eksik durumu, "Burada insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabalarının alt kısımları kırılmış. Yazık günah değil mi bu insanlara. Eyüpsultan’ın zaten trafiği berbattı daha kötü ettiler. İnsanları perişan ettiler" sözleriyle özetledi; mahalle sakinleri çalışmanın hızlandırılmasını ve kalıcı düzenlemeler yapılmasını istiyor.

Yetkililerden gelecek açıklama ve çalışma takvimi beklenirken, vatandaşlar kısa vadeli trafik düzenlemeleri, yaya güvenliğini sağlayacak önlemler ve şantiyenin düzenli bırakılması taleplerini yineliyor. Bölge için planlanan altyapı yatırımının amacı ne olursa olsun, uygulamadaki aksamalar günlük yaşamı ağır şekilde etkiliyor ve hızlı müdahale gerektiriyor.

İSTANBUL'UN TARİHİ VE KÜLTÜREL MERKEZLERİNDEN EYÜPSULTAN'DA SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARI, İLÇE SAKİNLERİ VE SÜRÜCÜLER İÇİN ADETA KABUSA DÖNÜŞTÜ.