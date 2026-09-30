Gümüşhane'de sağanakta hayat kurtarmaya hazırlık: heyelan sonrası trafik kazası tatbikatı

tatbikatın kurgusu ve uygulanışı:

Gümüşhane'de düzenlenen UMKE Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi, üçüncü gününü yağış altında gerçekleştirilen bir tatbikatla tamamladı. Bölgenin önemli afet risklerinden biri olan heyelan dikkate alınarak hazırlanan senaryoda, heyelan sonrasında meydana gelen 3 araçlı trafik kazası kurgulandı ve olay yönetimi uygulamalı olarak sınandı.

Senaryo gereği araçlarda bulunan 5 yaralı sağlık ekipleri tarafından değerlendirildi, triage yapılarak önceliklendirme uygulandı ve güvenli şekilde araçlardan tahliye edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı; stabilizasyon sonrası, yakın bir alana kurulan sahra hastanesine taşınmaları sağlandı. Burada gerekli medikal işlemler tamamlandıktan sonra yaralıların sevkleri 112 ekiplerine teslim edilerek sağlık kuruluşlarına ulaştırılması sağlandı.

katılımcı kadro ve eğitim hedefleri:

Tatbikata yaklaşık 40 personel katıldı. Çalışmada daha önce sahada görev yapmış deneyimli UMKE personeli ile il dışından gelen kursiyerler ve eğitmenler birlikte görev aldı. Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, eğitimin amacını ve kapsamını şu sözlerle özetledi: "Yılın belli zaman aralıklarında, her türlü acil olaya karşı hazırlıklı olmak amacıyla UMKE birimimiz tarafından tatbikat ve eğitimler düzenliyoruz. Bugün de burada medikal kurtarma eğitimi kapsamında bir eğitim planladık. Heyelan sonrası meydana gelen trafik kazası konulu bir senaryo hazırladık. Senaryomuz kapsamında 5 yaralının araçlardan tahliye edilerek kurmuş olduğumuz sahra hastanesine naklini gerçekleştirdik ve eğitimimizi tamamladık."

Gümüşhane UMKE İl Sorumlusu Neşe Öztürk de eğitimin yalnızca bir tatbikat olmadığını vurgulayarak, "Sadece bir tatbikat değil aslında. Bu, 3 gün süren bir UMKE eğitimiydi. UMKE Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi’nin üçüncü gününü bir eğitim tatbikatıyla tamamladık. Bugün şehrimizin dinamikleri içerisinde heyelan, afet açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Biz de bu nedenle heyelan sonrası meydana gelen trafik kazası senaryosu üzerinde çalışmak istedik" dedi.

Tatbikat, ekiplerin sahadaki koordinasyonunu, araç içinden güvenli tahliye yöntemlerini, sahra hastanesi kurulumu ve 112 ile teslim süreçlerini test etmesi bakımından planlı bir deneme olarak değerlendirildi. Eğitim sonunda yaralıların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve 112 ekiplerine teslim edilmesiyle çalışma tamamlandı; katılımcılar uygulamadan elde edilen deneyimleri değerlendirip geri bildirimler verdi.

GÜMÜŞHANE’DE UMKE EKİPLERİ, HEYELAN SONRASI TRAFİK KAZASI SENARYOSUYLA MEDİKAL KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ.