FATF değerlendirmesi: Türkiye 40 tavsiyeden 38'inde teknik uyum sağladı

FATF 5’inci tur raporunun sonuçları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, FATF’in internet sitesinde yayımlanan 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, ülkemizin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanlarındaki mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamalarını kapsamlı biçimde değerlendirmiştir. Raporda, ülkemizin FATF’in 40 tavsiyesinin 38’ine teknik uyumlu olduğu bildirilmektedir ve raporun yayımlanma tarihi 23 Eylül 2026 olarak belirtilmiştir.

teknik uyum ve etkililik değerlendirmesi:

MASAK açıklamasında teknik uyumun sonuçlarına ek olarak etkililik değerlendirmesine de yer verilmiştir. Bu çerçevede ülkemiz, değerlendirilen 11 Kısa Vadeli Çıktı (Immediate Outcome) açısından; 3’ünde 'Önemli Ölçüde Etkili', 8’inde ise 'Ilımlı Ölçüde Etkili' olarak sınıflandırılmıştır. Kurul, bu bulguların ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olduğunu ve mevzuat, kurumsal düzenlemeler ile uygulamaların kapasiteyi güçlendirdiğini vurgulamıştır.

gelecek adımlar ve stratejik yönelim:

Açıklamada, raporda tespit edilen hususlarda ilerleme kaydetmeye yönelik çalışmaların iki strateji belgesi çerçevesinde sürdürüleceği ifade edilmiştir: Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ve Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029). MASAK, kamu ve özel sektörden sürece katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etmiş; suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla etkin mücadele ile mali sistemin bütünlüğünün korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini belirtmiştir.

Açıklamada ayrıca raporun, ülkemizin söz konusu alandaki stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ve dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığını açıkça tescillediği vurgulanmıştır. MASAK, önümüzdeki dönemde ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla yapılan çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini bildirmiştir.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "ÜLKEMİZİN SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR, TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANIYLA MÜCADELE ALANINDA MEVZUAT ALTYAPISI, KURUMSAL KAPASİTESİ VE UYGULAMALARI KAPSAMLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. TEKNİK UYUMA (MEVZUAT UYUMU) YÖNELİK DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, ÜLKEMİZ FATF’İN 40 TAVSİYESİNİN 38’İNE UYUMLU BULUNMUŞTUR" DENİLDİ.