Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araç alev aldı

Fatih Vatan Caddesi'nde ticari araç yangını

Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halindeki bir ticari araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle başlayan süreç kısa sürede alevlenmeye dönüştü.

olayın gelişimi:

Yolda ilerleyen araçtan yükselen dumanlar çevredeki sürücülerin dikkatini çekti ve durumu bildirmesi üzerine ekipler yönlendirildi. Yol kenarına çekilen araç önce duman, ardından alev topuna döndü ve çevreye yoğun duman yayıldı.

müdahale ve inceleme:

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Polis, cadde üzerindeki trafiği kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Fatih'te araç alev alev yandı