Fatih'te tartışma kanlı bitti: annesine küfür iddiası cinayete dönüştü

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde ölümle sonuçlanan tartışma

Olay, dün akşam Fatih Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.T.A. ile arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. S.T.A., Sezgin'in annesine küfür ettiğini öne sürerek genç adamı kalbinden bıçakladı. Yere yığılan Sezgin ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan S.T.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kavga sokak üzerinde başladı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Sezgin'e ilk müdahaleyi yaptı ve hızlıca hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede delil çalışması yürüttü. Resmi makamlardan yapılan açıklamada, olayın bir tartışma sonucu gerçekleştiği ve şüphelinin ifadelerinin alındığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Olayı gören vatandaşlardan Metehan Kemal Usta, 'Annesine küfür edildiği için cinayet işlenmiş. Yani çok korkunç bir durum. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyordu. Apartmandan çıktığım esnada kapıda polis ekipleri bekliyordu' şeklinde konuştu. Bir başka mahalle sakini ise 'Buraya güvenlik kamerası şart. Akşam polisler kamera aradı ama bulamadılar. Çok kötü bir olay. Gençlere yazık, öbürünün de hayatı mahvoldu. Ne oldu hayatı karardı' dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve delil toplama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını araştırmaya devam ediyor ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı.

ENSAR SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ