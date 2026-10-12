Dolar 49,3274 +0,14%
Euro 55,0588 -0,24%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,70 -0,64%
EUR/USD 1,1161 -0,40%
Brent Petrol 106,64 +1,83%
--°

fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde durdurulan araçta toplam 49,55 gram sentetik ve 4,3 gram ham madde ele geçirildi; gözaltına alınan Y.Ş. adli mercilerce tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Fatsa'da narkotik operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Araçta bulunan Y.Ş. (33) üzerinde yapılan incelemede arama gerçekleştirildi.

arama ve ele geçirilen maddeler:

Aramada toplam 49,55 gram sentetik uyuşturucu ile 4,3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu ve muhafaza altına alındı. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı emniyette kayıt altına alındı.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Y.Ş., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece'de 56 ekipli asayiş uygulaması: 7 aranan şüpheli gözaltında
images

Cilvegözü sınır kapısı yakınında tır zeytin bahçesine uçtu
images

Akyurt'ta Güzelhisar köprüsünde zincirleme kaza: üçü ağır beş kişi yaralandı
images

Bursa'da yasa dışı geçiş ve barındırma ağı çökertildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemahlı kadınlar okçuluk geleneğini coşkuyla sürdürdü

Erdoğan fon meselesinin süratle çözümü için yoğun mesai yürüttüklerini açıkladı

Deprem gerçeğini siyasete feda etmek İstanbul'a ihanet

Küçükçekmece'de 56 ekipli asayiş uygulaması: 7 aranan şüpheli gözaltında

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı