fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Fatsa'da narkotik operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Araçta bulunan Y.Ş. (33) üzerinde yapılan incelemede arama gerçekleştirildi.

arama ve ele geçirilen maddeler:

Aramada toplam 49,55 gram sentetik uyuşturucu ile 4,3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu ve muhafaza altına alındı. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı emniyette kayıt altına alındı.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Y.Ş., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER