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Emeklilere siber tehdide karşı farkındalık eğitimi Bursa'da

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün SİBERAY programı ile TEMAD'a bağlı yaklaşık 40 emekliye dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve güvenli internet eğitimi verildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emeklilere siber tehdide karşı farkındalık eğitimi Bursa'da

Eğitimin düzenlenişi:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Farkındalık Programı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etti. Program çerçevesinde düzenlenen oturumda siber suçlara dair temel tehditler ve korunma yolları ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde katılımcılara dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında ayrıntılı bilgi verildi. Oturumlarda dijital ortamdaki risklerin tanımlanması ve pratik önlemler üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve amaç:

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyesi yaklaşık 40 emekli vatandaşın katıldığı eğitimde amaç, vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi ve interneti daha güvenli kullanmalarının sağlanması olarak açıklandı. Katılımcılara gündelik hayatta karşılaşılabilecek sahte iletişimlere karşı dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Emniyetin kararlılığı:

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, benzer eğitimlerin farklı gruplarla tekrarlanarak yaygınlaştırılacağını ifade etti.

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SİBERAY FARKINDALIK...

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SİBERAY FARKINDALIK PROGRAMI KAPSAMINDA, TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ (TEMAD) ÜYESİ YAKLAŞIK 40 VATANDAŞA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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