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Fenerbahçe'den erken gol ve ikinci yarı vuruşu: Samsunspor 0-2

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe, Muriqi'nin 3. dakikadaki golü ve Oğuz'un 49. dakikadaki vuruşuyla Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'den erken gol ve ikinci yarı vuruşu: Samsunspor 0-2

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip, erken gelen gol ve ikinci yarıdaki etkili vuruşla skoru belirledi. Maçın hakemleri Yasin Kol, Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci idi.

kritik anlar:

3. dakika: Karşılaşmanın başında Fenerbahçe adına Vedat Muriqi skoru açtı ve erken gelen bu gol, maçın ritmini konuk ekibe verdi.

49. dakika: İkinci yarının hemen başında İrfan'ın pasında Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Bu gol Fenerbahçe'nin kontrolünü pekiştirdi.

55. dakika: Matteo Guendouzi'nin soldan ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunu kaleci Okan son anda kornere çeldi; kaleci performansı Samsunspor için maç boyunca önemli bir direnç unsuru oldu.

73. dakika: Samsunspor atağında Semedo'nun ayağından kaçan top sonrası penaltı noktası üzerinden Saikuba Jarju'nun vuruşu direğin sağından auta çıktı; bu pozisyon ev sahibi için büyük fırsatı temsil etti.

90. dakika ve uzatma: Romelu Lukaku'nun pasında Bartuğ Elmaz'ın penaltı noktası üzerinden şutu üstten auta giderken, 90+2'de İsmail Yüksek'in kaleci Okan'ın önde olduğunu görüp kendi yarı sahasından denediği vuruş az farkla auta çıktı; Samsunspor'un son an çabaları gole dönüşmedi.

kadrolar ve rapor:

Samsunspor: Okan Kocuk; Joe Mendes, Toni Borevkovic (Yunus Emre Çift dk.46), Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Samed Onur dk.87), Elliot Watt, Yalçın Kayan (Afonso Sousa dk.66), Emre Kılınç, Saikuba Jarju (Tahsin Bülbül dk.87), Fatih Kaya (Antoine Sekongo dk.16). Yedekler: Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Enes Albak, Mustafa Tan, Eyüp Değirmenci. Teknik direktör: Thorsten Fink.

Fenerbahçe: Ederson Moraes; Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi (Bartuğ Elmaz dk.86), N'Golo Kanté, İrfan Can Kahveci (Nene Dorgeles dk.78), Mason Greenwood (İsmail Yüksek dk.64), Oğuz Aydın (Levent Mercan dk.86), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk.64). Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Goller: Muriqi (dk.3), Oğuz (dk.49) (Fenerbahçe). Maçta sarı kartı görülen oyuncu: Lukaku (Fenerbahçe). Maç bittikten sonra maç boyunca belirleyici olan erken gol ve ikinci yarıda gelen ikinci vuruşun skor üzerinde belirleyici olduğu görüldü; Samsunspor'un yakaladığı büyük fırsatlar gole dönüşmedi.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN KARELER.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN KARELER.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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