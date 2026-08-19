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Fenerbahçe'den yeni rota: Sidiki Cherif kariyerine Coventry'de devam edecek

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Gineli forvet Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transferinde anlaşma sağlandığını ve oyuncuya teşekkür edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'den yeni rota: Sidiki Cherif kariyerine Coventry'de devam edecek

Fenerbahçe transferini açıkladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Gineli forvet Sidiki Cherif'in transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya varıldığını resmi kanallarından duyurdu. Kulüp, genç oyuncunun sarı-lacivertli formayla geçirdiği döneme teşekkür ederek yeni kariyerine başarı diledi.

Transferin arka planı:

Cherif, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte görevi süresince toplamda 17 resmi maçta forma giyen genç forvet, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Söz konusu karşılaşmalar arasında Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu yer aldı.

Kulübün değerlendirmesi:

Fenerbahçe'nin sosyal medya açıklamasında, Cherif'in takıma kattığı emekten ötürü teşekkür edildi ve genç oyuncunun kariyerinin yeni döneminde iyi dilekler iletildi. Kulüp mesajında ayrıca, "Yolun açık olsun Sidiki Cherif" ifadelerine yer verildi. Taraftarlar ve yönetim, oyuncunun İngiltere'deki deneyiminin gelişimine katkı sunmasını temenni ediyor.

FENERBAHÇE, 19 YAŞINDAKİ GİNELİ FORVETİ SİDİKİ CHERİF’İN TRANSFERİ KONUSUNDA İNGİLTERE PREMİER LİG...

FENERBAHÇE, 19 YAŞINDAKİ GİNELİ FORVETİ SİDİKİ CHERİF’İN TRANSFERİ KONUSUNDA İNGİLTERE PREMİER LİG EKİBİ COVENTRY CİTY İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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