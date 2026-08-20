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Ferencvaros'ta rövanş için temkinli iyimserlik

Ferencvaros teknik direktörü Balazs Borbely, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendiklerini, rövanşta sonucu öngörmenin zor olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ferencvaros'ta rövanş için temkinli iyimserlik

Ferencvaros'ta rövanş için temkinli iyimserlik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros, deplasmanda Trabzonsporu 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Balazs Borbely, saha içi performans ve gelecek planlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

ilk maçın değerlendirmesi:

Borbely, karşılaşmanın ilk yarısında ekibinin üstün oynadığını vurguladı. Teknik adam, rakibin ikinci yarıda oyun planında ve oyuncu değişikliklerinde yaptığı hamlelerle dengeyi sağladığını ifade etti. Borbely, oyuncularının genel performansından memnun olduklarını ve deplasmandan "iyi bir skorla" ayrıldıklarını söyledi.

Maçta elde edilen 1-0lık sonuç, Ferencvaros'a tur için avantaj sağlasa da Borbely, bu skorun tek başına işi bitirmeyeceğinin altını çizdi.

rövanş belirsizliği ve beklentiler:

Teknik direktör, ikinci karşılaşmaya dair net bir tahmin yapmanın zor olduğunu belirtti: 'İkinci maçta ne olacağını tahmin etmek zor.' Borbely, Macaristan'daki rövanşta taraftar desteğinin önemine işaret ederek evlerinde bu sonucu koruyup turu geçmeyi hedeflediklerini ekledi.

Ayrıca Borbely, Trabzonspor kadrosuna dair sözlere de yer verdi; takımda 'dünyaca ünlü isimler' olduğunu belirterek, "Macaristan Ligi'ne bakıldığında burasının daha iyi olduğunu söylemek daha gerçekçi" ifadelerini kullandı.

FERENCVAROS TEKNİK DİREKTÖRÜ BALAZS BORBELY, MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA...

FERENCVAROS TEKNİK DİREKTÖRÜ BALAZS BORBELY, MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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