Fidan ile Kallas Brüksel'de buluştu

Fidan ve Kallas Brüksel'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika temasları kapsamında başkent Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Fidan, Brüksel'e Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere gelmişti ve bu program çerçevesinde ikili temaslarını sürdürdü.

görüşmenin çerçevesi:

Buluşma, iki taraf arasında doğrudan temas kurulmasına olanak sağlayan resmi temasların parçası olarak gerçekleşti. Görüşme, Brüksel ziyaretinin diplomasi trafiğini yoğunlaştıran unsurlarından biri olarak kayda geçti.

sivil toplum buluşması:

Fidan, bugünkü temasları kapsamında ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle de bir araya geldi ve farklı aktörlerle doğrudan diyaloğu sürdürdü.

Brüksel programı, Türkiye'nin Avrupa kurumlarıyla olan temaslarının devamlılığını gösterirken, iki taraf arasındaki iletişim kanalarının açık tutulmasının önemine işaret ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.