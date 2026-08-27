Fındık bahçesine giderken traktör kazasında 50 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

kaza anı ve müdahale:

Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Akpınar mevkisinde meydana gelen kazada, 1 çocuk babası Mehmet Koç (50) kendi traktörüyle eşinin çalıştığı fındık bahçesine giderken kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, traktörün altında kalan Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

inceleme ve cenaze işlemleri:

Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından rutin soruşturmaya başlandı. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ederken, Koç'un cenazesi olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aileye ve çevredekilere bilgi verildiği, polisin olayın oluş biçimini netleştirmek için görgü tanıklarının ifadesine başvurduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE