çarşambalı genç esra turan son yolculuğuna uğurlandı

çarşambalı genç kız evinin önünde uğurlandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren elektrikli bisiklet sürücüsü 18 yaşındaki Esra Turan için ilçedeki tören tamamlandı. Genç kız, ailesi ve yakınlarının katıldığı helallik töreninin ardından defnedildi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 36. kilometresi Dikbıyık mevkisinde gerçekleşti. İddiaya göre, U.F.C. yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçen Esra Turan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Ağır yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tören ve defin:

Turan ailesinin üç kardeşten en büyüğü ve tek kız çocuğu olduğu belirtildi. Genç kız için bugün ikamet ettiği Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesindeki evinin önünde helallik alındı. Ardından cenaze, Üçköprü Mahalle Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlığa defin edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusundaki tespitlerin yetkili birimlerce yapılacağı bildirildi.

ESRA TURAN(18) HAYATINI KAYBETTİ.