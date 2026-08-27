Sapadere'de safari aracı şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere bölgesinde saat 12.30 sıralarında bir safari aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayda plakası 07 BZE 83 olan aracın sürücüsü H.E., karşı yönden gelen araca yol vermek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıya kaydıktan sonra devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralılar ve soruşturma:

Kazada sürücü H.E. ile araçta bulunan 10 yabancı uyruklu yolcu olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın oluş şekliyle ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SAFARİ TURU YAPAN ARACIN YOLDAN ÇIKARAK YAKLAŞIK 3 METRE AŞAĞIYA DEVRİLMESİ SONUCU 1’İ SÜRÜCÜ 11 KİŞİ YARALANDI.