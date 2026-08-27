Ödemiş'te Yeniköy ormanlık alanda çıkan yangına çok yönlü müdahale

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bugün saat 15.03'te ormanlık alanda başlayan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

gelişme ve olay yeri bilgileri:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Olay yerine yönlendirilen ekiplerin çalışması sürerken, yangının çevre yerleşimlere sıçramaması için önlem alınıyor.

müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Çalışmaları koordine eden kurum İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak belirtiliyor. Müdahale kapsamında 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer görev yapıyor; ekipler alevlerle havadan ve karadan çok yönlü olarak mücadele ediyor.

Yangının kontrol altına alınması ve ilerleyen saatlerdeki duruma ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacaktır.

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.