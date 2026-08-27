Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

Ödemiş'te Yeniköy ormanlık alanda çıkan yangına çok yönlü müdahale

Ödemiş'in Yeniköy Mahallesi'nde 15.03'te başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ödemiş'te Yeniköy ormanlık alanda çıkan yangına çok yönlü müdahale

Ödemiş'te Yeniköy ormanlık alanda çıkan yangına çok yönlü müdahale

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bugün saat 15.03'te ormanlık alanda başlayan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

gelişme ve olay yeri bilgileri:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Olay yerine yönlendirilen ekiplerin çalışması sürerken, yangının çevre yerleşimlere sıçramaması için önlem alınıyor.

müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Çalışmaları koordine eden kurum İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak belirtiliyor. Müdahale kapsamında 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer görev yapıyor; ekipler alevlerle havadan ve karadan çok yönlü olarak mücadele ediyor.

Yangının kontrol altına alınması ve ilerleyen saatlerdeki duruma ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacaktır.

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruştur...
images

Güvenlik kamerası kaydetti: Karatay'da alacak verecek tartışması bıçaklanmayla s...
images

Sungurlu'da kavşakta çarpışma: ambulans ve cipte 5 yaralı
images

Kesikköprü kavşağında motosiklet kamyona arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı