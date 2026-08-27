bursa'da 10 kilometrelik kovalamaca zeytinlikte son buldu

Orhangazi'de kovalamaca zeytinlikte son buldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çalıntı olduğu öne sürülen bir hafif ticari araç polis ekipleri tarafından fark edildi. Araç, Yalova'dan Bursa istikametine seyir halindeyken durdurulmak istendi; sürücünün dur ihtarına uymamasıyla olay takip ve kovalamacaya dönüştü.

kaçış ve takip:

Polis ekipleri, aracın Orhangazi ilçesindeki kavşaklarda durdurulması yönündeki uyarılara rağmen sürücünün Orhangazi'den Gemlik istikametine doğru kaçmaya başlaması üzerine takibe geçti. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından kaçan araç, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi bölgesine doğru ilerledi.

gözaltı ve işlem:

Takip sırasında ekipler, aracı bir zeytinlik alanında sıkıştırarak durdurdu. Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan A.Y. (32), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi; yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

BURSA'DA ÇALINTI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN BİR ARACI FARK EDEN POLİS EKİPLERİ, ARACI YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE KOVALADIKTAN SONRA BİR ZEYTİNLİKTE YAKALADI. ZANLI GÖZALTINA ALINDI.