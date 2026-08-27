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Yeniköy'de ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 2 uçak, 3 helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeniköy'de ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı

Yangın kontrol altına alındı:

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesinde bugün saat 15.03'te ormanlık alanda başlayan yangın, saha ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale detayları:

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise 19 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edildi.

Bölgede soğutma çalışmaları:

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL...

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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