Kartal, Pendik ve Tuzla bağlantılı oto şebekesine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da oto hırsızlığı soruşturmasında eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, kent genelinde "Change Oto" üzerine faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, toplam 10 şüpheli hakkında birden fazla ilde ve farklı tarihlerde gerçekleştirildikleri belirlenen eylemler saptandı.

Operasyonun kapsamı ve tespit edilen suçlamalar:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 17 eylem gerçekleştirdiği ve bunların suç niteliğinde olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlamaları yöneltildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla yürütülen soruşturmada delil ve tespit çalışmaları titizlikle sürdürüldü.

Uygulama ve adli süreç:

Operasyon, 18 Eylül tarihinde Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Hedef şahısların tamamı yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı ve şüpheliler, 21 Eylül tarihinde Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

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