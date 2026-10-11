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Galatasaray Barcelona maçı için hazırlıklarını hızlandırdı

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapılan taktik ve pas çalışmalarıyla Barcelona maçına hazırlandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray Barcelona maçı için hazırlıklarını hızlandırdı

Galatasaray hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında evinde konuk edeceği Barcelona karşılaşması öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan idman, maç temposuna uygun bir ritimde ilerledi.

Pas ve tempo çalışmaları:

Antrenman dinamik ısınmayla açıldı, ardından üç grup halinde uygulanan 8'e 2 pas çalışması ile top kontrolü, hızlı pas ve baskı altında karar verme yeteneği üzerinde duruldu. Bu bölüm, takımın oyunun temposuna uyum sağlamasını amaçladı.

Taktik prova ve son hazırlık:

Seans, teknik ekibin yönlendirdiği taktik çalışmayla sona erdi; takım düzeni ve maç planları üzerinde son provalar yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla tamamlayacak.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 2. HAFTASINDA İSPANYA EKİBİ BARCELONA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA İSPANYA EKİBİ BARCELONA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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