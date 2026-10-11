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Vlahovic penaltıyla beşiktaş forması altında ritmini sürdürdü

Kocaelispor karşısında penaltıdan fileleri sarsan Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ligde 6. gole ulaşarak sezon içindeki gol çizgisini sürdürdü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Vlahovic penaltıyla beşiktaş forması altında ritmini sürdürdü

Dusan Vlahovic ligdeki gollerine bir yenisini ekledi:

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

Maçın kırılma anları:

Beşiktaş'ın erken gelen golü oyunun kontrolünü eline almasını sağladı. Kocaelispor'un çabası ikinci yarıda farkı kapatmaya yetse de, Vlahovic'in penaltı golü takımına rahatlama getirdi. Karşılaşma 2-1'lik sonuçla tamamlandı.

Vlahovic'in sezon verileri:

Sırbistanlı santrfor, siyah-beyazlı forma altında ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Daha önce ligde Çorum FK'ya karşı 3, ayrıca Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında da gol sevinci yaşamıştı. Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise toplam 3 mücadeleye çıkan Vlahovic, bu kulvarda henüz skor katkısı sağlayamadı.

Beşiktaş için bu galibiyet ligde moral ve puan anlamında önemli bir katkı sağlarken, Vlahovic'in üst üste gelen golleri takımın hücum hattındaki güven veren gelişimini de işaret ediyor.

BEŞİKTAŞ’IN, KOCAELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇTA PENALTIDAN FİLELERİ HAVALANDIRAN DUSAN...

BEŞİKTAŞ’IN, KOCAELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇTA PENALTIDAN FİLELERİ HAVALANDIRAN DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMA ALTINDA 6 GOLE ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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