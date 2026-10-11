Beşiktaş'ın Kocaelispor serisi 13 maça ulaştı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Körfez ekibine karşı üst üste başarısı devam etti ve karşılaşmalardaki istikrar bir kez daha ortaya kondu.

serinin boyutu ve güncel durum:

Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısındaki yenilmezlik serisi artık 13 maçı buldu. İki takım arasındaki son Kocaelispor galibiyeti 6 Mart 1999 tarihinde alınmış ve o maç 3-0 ile sonuçlanmıştı. O tarihten bu yana oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

tarihi eşikler ve en farklı galibiyet:

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 27 yılı aşkın süredir resmi lig maçlarında mağlup olmuyor; bu uzun periyot kulüp eşleşmesinde açık bir üstünlüğe işaret ediyor. İki takım arasındaki en farklı skor ise 1994-1995 sezonunda İstanbul'da alınan 7-1lik galibiyetti. Bu sonuçlar, Beşiktaş için rakibi karşısındaki tarihsel ağırlığı ve güncel performansın sürekliliğini göstermesi bakımından dikkat çekici.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİNE KARŞI YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI.