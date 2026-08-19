İleri yaşta sporun gücü: 'Demir Adam' Ali Bıdı Boğaziçi aquatlonunda birinci oldu

Demir Adam Ali Bıdı kategorisinde zirveye çıktı

Milli sporcu ve iş insanı Ali Bıdı, 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Aquatlonu'nda 75-79 yaş erkekler kategorisinde birinciliği elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesindeki organizasyon, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun (TTF) düzenlemesiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi.

Zorlu parkur ve sonuçlar:

Bıdı, organizasyonda 2 bin 300 metre yüzüp, 3 bin 200 metre koşarak kendi kategorisinde erkeklerde ilk sırayı aldı. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden sporcuların katıldığı yarışta tüm kategorilerde yaklaşık 800 sporcu mücadele etti. İleri yaşına rağmen gösterdiği performansla Bıdı, sporda yaşın engel olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Organizasyonun önemi ve ödül töreni:

İstanbul Boğazı'nın iki kıtayı birleştiren manzarasında düzenlenen Aquatlon, uluslararası spor ortamında dikkat çekti. Etkinlik sonrası birincilik ödülünü Türkiye Triatlon Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Çorluun elinden alan Ali Bıdı'nın başarısı, özellikle aktif ve sağlıklı yaşam konularında örnek teşkil etti.

Organizasyon, TTF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleşerek ulusal ve uluslararası sporcuları bir araya getirdi; yarışın hem sportif hem de sembolik boyutu vurgulandı.

MİLLİ SPORCU VE İŞ İNSANI ALİ BIDI, 2026 ORAL-B İSTANBUL BOĞAZİÇİ AQUATLONU’NDA 75-79 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU.