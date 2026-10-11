Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Galatasaray Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i farklı mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Galatasaray, Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i 85-62 mağlup etti; Kuier 19, Smalls 17, Burke 24 sayı attı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i farklı mağlup etti

Galatasaray 85-62 ÇBK Mersin

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ÇBK Mersin'i 85-62 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçı yöneten hakemler Barış Turgut, Erdoğan Çelebi ve Sait Nedim Çelik oldu.

maçın gidişatı:

Karşılaşmaya konuk ekip etkili başlayarak ilk periyodu 27-21 önde tamamladı. Devre 44-36 Mersin üstünlüğüyle geçilirken, Galatasaray üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artırıp ritmini buldu ve periyot sonunda 64-58 öne geçti. Son çeyrekte ise ev sahibi farkı açarak maçı rahat şekilde sonlandırdı.

ön plana çıkan oyuncular:

Galatasaray cephesinde Kuier 19, Smalls 17 ve Sevgi Uzun 17 sayıyla skor yükünü çekerken, Elif Bayram 8 ve Hof 8 sayıyla katkı verdi. ÇBK Mersin'de Burke 24, Iagupova 14 ve Leita 12 ile skor üretse de takım galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında ve top paylaşımında üstünlük sağlayarak maçı tersine çevirdi; dördüncü çeyrekte kontrollü oyunuyla farkı korudu. ÇBK Mersin ise bu bölümde skor üretmekte zorlandı ve müsabakadan mağlup ayrıldı.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 3. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA ÇBK MERSİN’İ 85-62...

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 3. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA ÇBK MERSİN’İ 85-62 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palut: tempoyu artırdığımız bölümleri gole çeviremedik
images

Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi
images

Karabük'te net skor: Karabük Gençlikspor Gebze'yi 3-0 yendi
images

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi