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Salihli'de yıldız kadın judocular Balkan şampiyonası için kamp yapıyor

Yaklaşık 45 yıldız kadın sporcu, federasyon programı için 2 Eylül 2026'ya kadar Salihli'de yoğun kampla Kasım'daki Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Salihli'de yıldız kadın judocular Balkan şampiyonası için kamp yapıyor

Kamp programı ve hedefleri:

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 45 sporcudan oluşan Yıldız Kadın Judo Milli Takımı, Balkan Judo Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde kampa girdi. Kamp, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alıyor ve 2 Eylül 2026 tarihine kadar Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde devam edecek.

antrenman yoğunluğu ve amaçlar:

Kasım ayında düzenlenmesi planlanan Balkan Judo Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen kampta, sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yoğun bir antrenman programı uygulanıyor. Antrenör kadrosu, müsabaka temposuna uygun kondisyon ile teknik becerilerin eş zamanlı geliştirilmesine odaklanıyor.

salihli'nin ev sahipliği ve yerel destek:

Türkiye'nin farklı illerinden Salihli'ye gelen sporcular kamp süresince ilçede misafir ediliyor ve organizasyon yerel yetkililerce koordine ediliyor. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, milli sporcuları ilçede en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, ekibin önemli bir şampiyona öncesinde burada kamp yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayaz, Salihli'nin spor organizasyonları ve milli takım kamplarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Federasyon programında yer alan bu tür kamplar, genç sporcuların uluslararası turnuvalarda rekabetçi seviyeye ulaşmalarında kritik rol oynuyor. Salihli'deki hazırlık dönemi, takımın Kasım ayındaki hedeflerine ulaşması için planlanan süreçte önemli bir adım olarak görülüyor.

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN YAKLAŞIK 45 SPORCUDAN OLUŞAN YILDIZ KADIN JUDO MİLLİ TAKIMI...

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN YAKLAŞIK 45 SPORCUDAN OLUŞAN YILDIZ KADIN JUDO MİLLİ TAKIMI, BALKAN JUDO ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KAMPA GİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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