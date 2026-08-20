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Gaziantep'te ev baskınında 10 ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şehitkamil'de düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 3 av tüfeği, 158 fişek ve 40 gram uyuşturucu ele geçirildi; iki şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te ev baskınında 10 ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

operasyonun detayları:

Gaziantep'te gerçekleştirilen aramada, bir adreste 10 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 şarjör, 158 fişek ve 40 gram uyuşturucu madde bulundu.

hangi birimler görev aldı:

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapıldı. Soruşturmanın hedefi; yasadışı silahlanma ile aranan şahısların yakalanması şeklinde açıklandı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli yakalanırken, yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler arasında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de yer alıyor. Konuyla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

GAZİANTEP&#039;TE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA 10 ADET RUHSATSIZ SİLAH İLE ÇOK SAYIDA FİŞEK VE...

GAZİANTEP'TE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA 10 ADET RUHSATSIZ SİLAH İLE ÇOK SAYIDA FİŞEK VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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