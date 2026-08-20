Gaziantep'te ev baskınında 10 ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

operasyonun detayları:

Gaziantep'te gerçekleştirilen aramada, bir adreste 10 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 şarjör, 158 fişek ve 40 gram uyuşturucu madde bulundu.

hangi birimler görev aldı:

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapıldı. Soruşturmanın hedefi; yasadışı silahlanma ile aranan şahısların yakalanması şeklinde açıklandı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli yakalanırken, yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler arasında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de yer alıyor. Konuyla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

GAZİANTEP'TE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA 10 ADET RUHSATSIZ SİLAH İLE ÇOK SAYIDA FİŞEK VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.