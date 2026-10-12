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Bursa'nın sanayi tarihine iz bırakan Ali Osman Sönmez mezarı başında anıldı

Bursa'nın duayen iş insanı Ali Osman Sönmez, vefatının 25. yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabrinde ailesi ve yakınları tarafından dualarla anıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bursa'nın sanayi tarihine iz bırakan Ali Osman Sönmez mezarı başında anıldı

Anma töreninde duygulu anlar

Bursa'nın tanınmış iş insanlarından Ali Osman Sönmez, vefatının 25. yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Oğlu Celal Sönmez, aile fertleri ve yakınları kabri başında bir araya gelerek dualar okudu, merhum için saygı ve özlemle anma sözleri sarf edildi.

Bursa sanayisine katkıları

Ali Osman Sönmez, 1926'da Bulgaristan'ın Mestanlı kasabasında doğdu ve 1948'de Türkiye'ye gelerek ticaret hayatına başladı. Tekstil sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlar, Bursa sanayisinin gelişiminde önemli rol oynadı. Uzun yıllar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkanlığı görevinde bulunan Sönmez, kent ticaretinin şekillenmesinde etkili oldu.

Eğitim ve sağlık alanındaki miras

Sönmez, sadece sanayici kimliğiyle değil; eğitim ve sağlık alanlarında hayata geçirdiği yatırımlarla da hatırlanıyor. Bursa'ya kazandırdığı okul, hastane ve çeşitli eğitim tesisleri, onun toplum için bıraktığı kalıcı izlerin başında geliyor. Aile ve yakın çevresi, anma sırasında bu yatırımların önemine değinerek merhumun yarattığı sosyal katkıları vurguladı.

Anma töreni, kabir ziyaretinin ardından yapılan dualarla sona erdi; aile fertleri ve katılımcılar, Sönmez'in Bursa'daki mirasının gelecek kuşaklarda da yaşatılacağına dair temennilerini paylaştı.

ALİ OSMAN SÖNMEZ, VEFATININ 25’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE EMİRSULTAN MEZARLIĞI’NDAKİ KABRİ BAŞINDA...

ALİ OSMAN SÖNMEZ, VEFATININ 25’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE EMİRSULTAN MEZARLIĞI’NDAKİ KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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