Gaziantep'te köprüden şarampole uçan araçta iki kişi yaşamını yitirdi

Kaza yeri ve müdahale:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Olucak Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, iddialara göre 67 yaşındaki sürücü Latif Çite yönetimindeki 27 BDB 112 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Kaza haberinin ulaşmasının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde araçta bulunan sürücü Latif Çite ile yolcu Adiba Öndeş (55)'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme tamamlandıktan sonra cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağı, kaza nedeninin bu değerlendirmeler sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

NURDAĞI İLÇESİNDE KONTROLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN KÖPRÜDEN ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ