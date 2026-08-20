Serdivan'da 15 yaşındaki çocuk üvey babasını tabancayla öldürdü ve tutuklandı

olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana gelen olayda, A.Y.F. (15) iddialara göre yaklaşık 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez (45)'i boynundan tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

şüphelinin yakalanması ve gözaltı:

Olayın ardından kaçan A.Y.F., polis ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

adli süreç ve öne sürülen gerekçe:

Mahkemeye çıkarılan 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedenine dair olarak şüphelinin, annesinin Aziz Dönmez ile evlenmesini kabullenemediği yönünde ifadeler ve iddialar bulunduğu belirtildi; bu gerekçe henüz resmi olarak kesinleşmiş bir hüküm değildir.

AZİZ DÖNMEZ