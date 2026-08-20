Kestel rampasında talaş yüklü tırın motoru alevlere teslim oldu

Yol kenarında başlayan alevler kısa sürede aracı kullanılmaz hale getirdi

Bursa’da meydana gelen olayda, Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi mevkiindeki rampada seyir halindeki talaş yüklü tırın motor bölümünde yangın çıktı. Olay, akşam saatlerinde görüldü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tır kullanılmaz hale geldi.

yangının çıkışı ve kısa müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl istikametine giden sürücü Ahmet O. idaresindeki, plakası 16 MCZ 10 olan talaş yüklü tırın motor bölümünden önce dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı. Sürücü, dumanı fark ederek aracı yol kenarına çekti ve durumu derhal itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; ekipler yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

hasar ve başlatılan inceleme:

Müdahaleye rağmen yangın tırı ciddi şekilde tahrip etti ve araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; ekiplerin incelemeleri sürüyor.

ALEVLERE TESLİM OLAN TIR, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.